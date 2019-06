Brouwerij Dockum mag voorlopig restaurant blijven

"De gemeente gaat dan ook niet langer handhaven op de huidige vergunning en ook de dwangsommen zijn van de baan", zegt De Heij. Ambtenaren van de gemeente controleerden of Brouwerij Dockum eters over de vloer zou hebben. Bij een overtreding moesten de eigenaren een dwangsom betalen. Na 4 juli moest het restaurant worden gesloten, maar dat is volgens een opgetogen De Heij nu van de baan.

"We hebben een constructief gesprek gehad met de gemeente. Zij gaan nu kijken of de vergunning voor dit gebied kan worden aangepast. Ondertussen kunnen wij dan gewoon met onze bedrijfsvoering doorgaan." Hoewel het slechtst een onderzoek van de gemeente betreft, gaat De Heij ervan uit dat Brouwerij Dockum gewoon een restaurant blijft. "Wij gaan ervan uit dat dit definitief is en kunnen nu ook weer personeel aannemen."