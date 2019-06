Hoopstedenmuur feestelijk geopend na herinrichting De Veenhoop

Vroeger was dat de muur van turf die er uit de grond werd gehaald. Omdat alle turfschippers daar bij elkaar kwamen, was het ook een belangrijke ontmoetingsplek. Dat moet het nu weer worden, in de vorm van een stenen muur met bankjes er omheen.

"De Veenhoop is groot geworden met turf. De mensen hebben er iets mee. Je ziet dat mensen heimwee hebben naar het verleden en dat vinden ze hier terug", laat Henk de Vries van het plaatselijk belang weten. "We zorgen met dit soort projecten voor verbinding en dat is in deze tijd o zo belangrijk."