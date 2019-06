Jacobs en Hoedemakers debuteren bij SC Cambuur: "Mooi shirtje, man!"

Beide middenvelders kwamen over van Jong AZ naar SC Cambuur en speelden vrijdag in de oefenwedstrijd tegen DTD (8-0 overwinning) voor het eerst in het geel-blauw.

Overeenkomsten

Ze zijn beiden 21 jaar en komen beiden van Jong AZ. Ook zijn ze allebei middenvelders. Er zijn wel heel veel overeenkomsten tussen Jacobs en Hoedemakers. Wat ook overeenkomt, is dat ze allebei hebben genoten van hun eerste wedstrijd bij Cambuur. "Dit smaakt naar meer", vertelt Jacobs. Hoedemakers: "Mooi shirtje, man! Ik heb echt genoten!"

Voor het grote publiek zijn beide jonge talenten nog onbekend, maar ze kunnen elkaar natuurlijk wel als de beste. Wat kan Cambuur van het tweetal verwachten? Jacobs over Hoedemakers: "Mees kan uitgroeien tot een van de belangrijkste spelers van Cambuur. Hij heeft rust aan de bal, overzicht op het middenveld, is altijd aanspeelbaar en heeft weinig balverlies. Dat kan voor een ploeg heel belangrijk zijn. Ik denk dat we een aardige tandem kunnen vormen dit seizoen."

"Jamie is een stiertje"

Andersom stellen we de vraag ook aan Hoedemakers. Wat kan Cambuur van Jacobs verwachten? Hoedemakers: "Jamie is een stiertje. Die blijft maar gaan. Maar het is ook een goede voetballer, die kan scoren en het team op sleeptouw kan nemen. Het is zeker een nuttige speler voor Cambuur."