Spanning over de toekomst van de zorg in Leeuwarden loopt op

Hij wordt daar in gesteund door Carlijn Niesink van de ChristenUnie: "Ik zie nog veel vragen en de wethouder moet echt wel met briljante antwoorden komen." Visser is niet per se negatief over de inzet van vrijwilligers: "Dat kan heel erg goed aanvullend werken. Deze groep kan alleen geen zorgtaken overnemen. Het is een utopie om te denken dat mensen die zware problemen hebben naar een buurthuis of een wijkcentrum komen om daar met een vrijwilliger te gaan praten. Dan woon je twee huizen verderop en kom je bij wijze van spreke daar in dat wijkcentrum je buurman tegen. Ga je dan zeggen dat je wordt mishandeld?" Visser: "Ik vraag me af voor wie dit eigenlijk goed is: Voor de Leeuwarder of voor het bankboekje."

Coalitiepartijen stuk positiever

Fractievoorzitter Julie Bruijnincx van D66, een van de coalitiepartijen, heeft nog veel vragen. Toch is ze 'gematigd' positief over het plan dat nu voorligt: "Ik zie juist dat professionals en vrijwilligers in een wijkcentrum of buurthuis samen komen. Ik denk dat juist dat de zorg een stuk laagdrempeliger maakt. Alleen hoe je de zorg gaat inrichten, daar moet je goed over nadenken. Want een vrijwilliger kan nooit een vervanger zijn van een professional."

Bruijnincx raakt wel wat geïrriteerd van de houding van sommige zorgaanbieders: "We worden aan alle kanten benaderd om te praten. Nu ze de kans krijgen in te spreken blijven een aantal thuis. Ze wilden ook graag meepraten over de plannen. Dat hebben we toegestaan. En nu de uitwerking er eindelijk ligt willen bepaalde aanbieders toch weer terug naar het begin. Ik wil gewoon nu een besluit nemen. Dat geeft duidelijkheid."

Proefprojecten opgezet

De grootste partij in de Leeuwarder gemeenteraad, de PvdA, is altijd kritisch geweest op de plannen. Dat is fractievoorzitter Lutz Jacobi nog steeds: "Ik wil niet dat de zorg aanbesteed wordt. Dat kan heel makkelijk anders. Ik wil hier geen zorgcowboys hebben, ik verlang naar rust. Voor de cliënten die de zorg hard nodig hebben, is dat van groot belang." Ze wil daar bij sturen op resultaat. "Er zijn al andere gemeenten, die zo werken", zegt Jacobi.

De inzet van vrijwilligers zorgt ook bij haar nog voor vraagtekens. Daarom wil Jacobi dat de gemeenten begint met proefprojecten in sommige wijkcentra. "Ik wil zien hoe dat in de praktijk uitpakt. Hoe dus die taakverdeling is tussen professional en vrijwilliger." Ze wil daarnaast de opbouwwerker terug hebben. Dat zijn mensen die zich richten op het verbeteren van de woon- en levensomstandigheden. Die zouden veel van de sociale problemen kunnen voorkomen.