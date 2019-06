Lid Stichtingsbestuur Edward Housma als fanmanager in dienst bij SC Heerenveen

Het aantrekken van Jousma is bijzonder, omdat hij eerder verantwoordelijk was voor de benoeming van Cees Roozemond als voorzitter van de club. Roozemond zegt dat dat niet met elkaar te maken heeft: "Ik snap de vraag, maar dat heeft niks met elkaar te maken. We hadden behoefte aan zo'n functie en vinden Edward daar geschikt voor. We hebben het aan alle stakeholders voorgelegd en iedereen was enthousiast."

Volgens Roozemond is er brede steun voor het in dienst nemen van Jousma. "Er was behoefte aan zo'n soort functie en als je dan iemand als Edward kunt aantrekken, dan ben je daar erg blij mee."