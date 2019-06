Friese bedrijven op lijst met megawinsten in de zorg

Verschillende raadsleden maken zich zorgen want de gemeenten hebben grote tekorten op de zorg. Bedrijven in de zorg moeten haar jaarcijfers publiceren bij het ministerie van Volksgezondheid. Dat zijn lang niet alle zorgbedrijven, maar bij de verlening van jeugdhulp is het verplicht. Ook topinkomens moeten hier gemeld worden. Op die lijst komen dus ook verschillende Friese bedrijven voor.

Op die lijst staat bijvoorbeeld Friesland Begeleid Wonen uit Heerenveen, met directeur Yousef Youvi. Volgens hem is de jaarrekening verkeerd in het systeem gekomen en is de winst veel lager. In 2018 staat er een management fee van 200.000 euro, maar dat is volgens Youvi niet correct.

Op de lijst staat ook Nocht en Wille, die op verschillende locaties opvang voor zwaar gehandicapten verzorgt. Chris Knippenberg van de instantie vertelt dat het winstcijfer niet correct is. Het is wel meer dan 10 procent, maar zij gebruiken al het geld dat verdiend wordt weer voor de opvanglocaties. Afgelopen jaar hebben ze een nieuwe vestiging geopend en toen waren alle reserves op.