Miljoenen van Waddenfonds voor vogels, vissen en onderwatervlieger

Het IKW is een meerjarig programma dat grote investeringen in het Waddengebied mogelijk moet maken. Van de totale investering van 25 miljoen in de projecten, neemt het Waddenfonds 14 miljoen euro voor haar rekening.

Nieuw eiland bij Schiermonnikoog

Om de omstandigheden voor vogels in het Waddengebied te verbeteren krijgt Vogelbescherming Nederland bijna 7 miljoen euro van het Waddenfonds. Het project kost in totaal 15 miljoen euro en heeft de naam Wij & Wadvogels. Met het geld moet onder andere een vogeleiland met kwelder aan de zuidkant van Schiermonnikoog aangelegd worden. Ook moeten er verschillende broedeilanden komen en een broedgebied voor steltlopers.

Onderzoek naar visprojecten

Ook komt er geld beschikbaar voor het onderzoek naar de effectiviteit van maatregelen en projecten die geweest zijn om de visstand te verbeteren. Onder de naam Waddentools Swimway wordt gekeken naar welke maatregelen in het verleden het best geholpen hebben om de omgeving van vissen in de Waddenzee te verbeteren. Het project kost in totaal 5,5 miljoen euro en het Waddenfonds draagt daarvan 3,6 miljoen bij.

Test met onderwatervlieger

Het bedrijf SeaQurrent uit Grou krijgt 2,3 miljoen euro van het Waddenfonds. Het bedrijf heeft een systeem bedacht waarmee onder water met een soort van vlieger energie wordt opgewekt.