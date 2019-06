Cambuur wint met ruime cijfers van DTD in eerste oefenwedstrijd

In de eerste helft was het in de 12e minuut raak voor de Leeuwarders. Nigel Robertha maakte op aangeven van Mitchel Paulissen van dichtbij de 1-0. Niet veel later was het de nieuwkomer Jamie Jacobs die met een hard schot de tweede goal maakte. Voor het rustsignaal kreeg Cambuur ook nog een strafschop, waaruit Robertha zijn tweede van de avond maakte.

Door acht wissels begon Cambuur met een vernieuwd elftal aan de tweede helft. Kai van Rijswijk kon in de 52e minuut uit een voorzet de vierde goal maken. Door twee doelpunten in een tijdsbestek van twee minuten stond na ruim een uur spelen de 6-0 stand op het scorebord. Eerst was het Daniel Bouman die na een pass van Mees Gootjes kon scoren en kort daarna maakte Micha Metz de zesde voor de Leeuwarders.

Het mooiste doelpunt van de avond werd gemaakt door Stanley Akoy. Hij knalde na 81 minuten de bal in de winkelhaak. Door een tweede goal van Metz eindigde de wedstrijd uiteindelijk in een 8-0 overwinning voor SC Cambuur.