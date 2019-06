Rapper YannO uit Leeuwarden aan de vooravond van internationale doorbraak

Toch is YannO al veel langer bezig met muziek. "Op mijn YouTube-kanaal had ik nog nummers uit 2011 staan. Die heb ik nu maar even op privé gezet", zo vertelt hij. Een echte doorbraak heeft hij echter in die tijd niet meegemaakt. "Muziek was een tijdje bijzaak geworden. Maar mijn vrienden bleven me pushen dat ik meer muziek moest gaan maken. Toen ik een jaar geleden een EP uitbracht met de Friese producers Jack&Lewis, ben ik het weer serieuzer op gaan pakken."

Het nummer Ferrari was al klaar toen hij contact met YannO opgenomen werd door FunX. "Ik wilde er eerst niks van weten. Een talentenshow is niks voor mij. Maar na met ze gebeld te hebben, was ik toch overtuigd." En dat is dus goed uitgepakt.