Maarten gehuldigd in Waspik, opbrengst Zwemelfstedentocht ruim 6,1 miljoen euro

Van der Weijden begon vorige week vrijdag met zijn tocht langs de Friese elf steden. Na bijna 200 kilometer volbracht hij de tocht maandagavond. Kort na zijn aankomst op de Grutte Wielen in Leeuwarden werd al bekendgemaakt dat er bijna 4 miljoen euro was opgehaald en dinsdag stond de teller nog op ruim 5,1 miljoen. Daar is nu dus nog een miljoen euro bijgekomen. Mensen kunnen nog altijd doneren via de website van de Maarten van der Weijden Foundation.

Geld voor borstkankercentrum Leeuwarden

Voor de onderzoeken naar kanker was 5,7 miljoen euro nodig. Er blijft dus nog geld over en daarvan gaat 109.000 euro naar het borstkankercentrum in Leeuwarden. Maarten zal daar in samenwerking met de Roparun het interieur aanpakken. Al het resterende geld gaat naar kinderkankeronderzoeken en -projecten, vertelde Van der Weijden tijdens zijn huldiging. Dit goede doel heeft hij samen met al zijn meezwemmers uitgekozen.