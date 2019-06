VIDEO: Jonge zeearend aangevallen door havik in De Alde Feanen

Spectaculaire beelden van It Fryske Gea vanuit natuurgebied De Alde Feanen bij Earnewâld. Sinds enkele jaren broedt daar een bijzonder stel: een paartje zeearenden. De afgelopen jaren waren er al verschillende jonge zeearenden in het gebied, maar ook dit jaar zit er weer een jonge vogel op het nest. De jonge zeearend moet zo nu en dan wel van zich afbijten, want hij wordt met regelmaat aangevallen door andere vogels. Zo ook op deze beelden, waarin hij een havik van zich af slaat.