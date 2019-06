Centrum voor mensen die leven met kanker komt ook in Drachten

Elk jaar krijgen zo'n 4.500 inwoners van Fryslân te horen dat ze kanker hebben. Die komen natuurlijk eerst in het ziekenhuis terecht voor een medische behandeling. Gelukkig overleven steeds meer mensen de ziekte. Maar dan is het vaak wel lastig om de draad weer op te pakken als de behandeling achter de rug is.

Ook als genezing niet meer mogelijk is, willen mensen stilstaan bij het afscheid en de laatste fase. De Skulp biedt op de inloopochtend een plek voor deze mensen, om te praten over wat ze meemaken of hebben meegemaakt. Maar ook partners, kinderen, vrienden, mantelzorgers en nabestaanden zijn welkom.