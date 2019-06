De organisatie van SC Cambuur moet inkrimpen

Er moet op dit moment zo'n twee fte worden bespaard, zo'n vijftien procent. Eén fte staat gelijk aan een volledige werkweek. Fte staat voor 'fulltime-equivalent' en is een rekeneenheid om de omvang van een baan uit te drukken.

Inkomsten uit televisie

De daling van de inkomsten heeft te maken met de prestaties van SC Cambuur. Doordat de Leeuwarders nu alweer drie seizoenen in de eerste divisie gespeeld hebben, komt er minder geld binnen uit televisie-inkomsten. Als een club degradeert, krijgt de club nog drie jaar extra televisiegeld. Dat is om te voorkomen dat clubs in financiële problekem taken, als ze ineens sterk terugvallen qua televisiegeld na een degradatie.

Cambuur degradeerde in 2016 uit de eredivisie en dat betekent dat het extra televisiegeld dat de club de laatste jaren kreeg, nu niet meer beschikbaar is. Dat houdt in dat de club met een kleinere organisatie moet werken.