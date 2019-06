Dierenasiel en dierenambulance De Wissel wil flink uitbreiden

De dierenambulance moet een ruimte krijgen met een eigen ontvangst. Verder wil de stichting duurzaam worden en meedoen in de energietransitie. Om de verbouwing te betalen, probeert De Wissel onder andere geld bijeen te zamelen met een collecte in de eerste week van juli.

In 2018 zijn er maar liefst 830 dieren bij het asiel gebracht en is de dierenambulance 2.930 keer uitgereden om zieke, gewonde of overleden dieren te vervoeren.