Werkstraf voor mishandelen eigenares hotel Schiermonnikoog

Vier uren nadat de man werd opgepakt, blies hij nog een alcoholpromillage van 1,61, Hij zei dat hij niet meer gedronken had dan goed voor hem was. "Dat is een understatement," zei de rechter.

Voor het slachtoffer was het een traumatische gebeurtenis, zei haar advocaat op de zitting. De vrouw was doodsbang en voelt zich momenteel niet veilig meer. Ze was ook niet bij de zitting omdat ze niet met de verdachte geconfronteerd wilde worden. De vrouw krijgt 400 euro smartengeld en 50 euro voor de kapotte tafel.