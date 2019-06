Vrijdagmarkt: "Als ik zo'n iemand onder de auto krijg, ben ik de pineut!"

Het gaat niet enkel over telefoons. Van alle elektronische mobiele apparaten, dus ook tablets, muziekspelers en camera's, is het voor fietsers verboden om ze in de handen te dragen als ze fietsen.

"Een goede zaak! Die kinderen zien niet om zich een en doen maar wat. Grote koptelefoons over de oren en maar op de telefoon kijken, levensgevaarlijk!", zegt een koopman. Hij erkent dat de verleiding wel groot is, ook in de auto. "Mijn dochters hebben nu een programma op de telefoon gezet zodat ik 'm niet kan gebruiken als ik rijd. Lekker rustig en wel zo veilig! Ik heb verstandige dochters, soms..."