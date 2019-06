FNP wil dat geld voor renovatie Jouster Toer er snel komt

Desondanks is het vreemd: een deskundige zegt dat de spits in erg slechte staat was, maar een wethouder ging daar volledig tegenin. Dat de spits al die tijd gewoon op de toren bleef staan, is schokkend. "Het heeft niet veel zin om te filosoferen over 'wat als.' Ik denk dat het belangrijk is om nu vooruit te kijken. Hoe lossen we de ontstane problematiek op?"

Volgens Volbeda moet er geld op tafel komen. "Samen met de ChristenUnie heeft de FNP vragen gesteld. We zijn nog niet volledig gerustgesteld op wat daar uitkomt, maar we vinden dat dit beeldbepalende monument zo vlug als maar kan weer in orde moet komen."

Creatief en constructief

De Stichting Behoud Rijksmonumenten heeft de toren 2,5 jaar geleden overgenomen van de gemeente. De stichting vindt dat de gemeente de verantwoordelijkheid moet nemen voor de volledige kosten van de renovatie: 285.000 euro. Zij hebben de toren, als verkopende partij, namelijk met gebreken overgedragen aan de stichting.