Misthoorn op Harlinger Zuiderpier zal definitief niet meer te horen zijn

Niet iedereen was even enthousiast over de Harlinger misthoorn en sommige mensen waren misschien wel blij dat hij weg was. De VVD, het CDA,Harlinger Belang, PvdA en D66 dienden echter een motie in om de misthoorn weer terug op zijn plek te krijgen op de Zuiderpier. Maar nu is definitief dat het apparaat niet terug komt. Reden is dat het te veel geld zou kosten.