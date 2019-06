Woningen voor 2050 energieneutraal: maar hoe pakt een particulier dat aan?

Particulieren zouden volgens Hoen moeten beginnen met isolatie. "Dat is het eerste verhaal: zorgen dat er zo weinig mogelijk energie verloren gaat. Als dat eenmaal klaar is, dan moet je pas nadenken over het verwarmen."

Hoen heeft zelf een huis aan de Emmakade uit 1908. "Energieneutraal zijn in dit huis is erg lastig, maar van het gas af is dat ook al. Op war voor systeem moet je inzetten? Komt er een warmtepomp, blijft het gas of komt er een alternatief met warmte, waterstof of biogas? Hier in de wijk is een collectief opgestart, dat is mooi. Als eenling kun je bijna niets."

Energiearm

Robin Vrieler uit Leeuwarden is al jaren bezig met het energiearm maken van zijn arbeidershuis uit 1915. Hij is van het gas af en heeft onder andere zonnepanelen, een pelletkachel, een infraroodpaneel, een zonneboiler en thermostaatkranen op de verwarmingselementen. Ook hij wijst op het belang van isolatie. Daar begint alles mee. Verder te oude apparaten de deur uit doen zoals een koelkast of verwarmingsketel, en LED lampen gebruiken.