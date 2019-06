Raakt Molkwerum zijn strand dit jaar kwijt aan het IJsselmeer?

Het strand van Molkwerum verdwijnt in rap tempo door veranderingen in de stroming van het IJsselmeer. "Ooit was het strand zeker dertig meter bij de piet langs omhoog en het strekte zich uit over een meter of vijftig," vertelt Johannes de Vlugt van camping 't Séleantsje. Op dit moment is er nog maar zo'n 10 meter over. "Als het met dit tempo doorgaat, is er volgend jaar niets meer over. Dan heeft Molkwerum geen strand meer."