Nieuwbouw voor Noord-Skoatterwâld bekend: 60 woningen in plan 'De Treffe'

In het noordelijke gedeelte van de wijk Skoatterwâld boven Heerenveen komen 60 nieuwe woningen, aan het water en in een groene omgeving. Het plan heet 'De Treffe' (De Eilanden). Dat er nieuwbouw zou komen, was al bekend. Maar de gemeente had een prijsvraag uitgeschreven en de combinatie van ontwikkelaar Slokker Vastgoed uit Zwolle met Bouwbedrijf Lont uit St.-Annaparochie heeft het winnende plan ontworpen. Bijzonder is dat bewoners van de wijk samen met de gemeente mochten stemmen over het plan.