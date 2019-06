Straf voor dader steekpartij Heerenveen twee keer zo hoog in hoger beroep

De 32-jarige Drachtster die op 15 augstus 2017 de 60-jarige Harm Veenema uit Heerenveen in zijn woning doodstak, is afgelopen donderdag door het gerechtshof veroordeeld tot acht jaar cel plus tbs met dwangverpleging. De gevangenisstraf is in hoger beroep tweemaal hoger dan het vonnis van de Leeuwarder rechtbank.