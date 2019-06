Cultuurfonds Fryslân steunt 47 cultuur- en natuurprojecten

Er is ook 2.500 euro toegekend aan de Stichting Gondelvaart Op Wielen voor de 50ste gondelvaart in Drogeham. Sinds 2016 staat de gondelvaart in de lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed.

De volledige lijst van Friese projecten die worden gesteund, is hier te vinden. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân kent twee keer per jaar geld toe aan cultuur-, natuur- en wetenschapsprojecten in Nederland en daarbuiten.

Fonds op naam

Mensen die een project in Fryslân willen steunen, kunnen via de stichting een fonds op naam instellen of bijdragen aan een bestaand fonds. Voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân is Commissaris van de Koning Arno Brok.