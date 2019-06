Ruim 60 praalwagens op 1.000 inwoners: hoe krijgt Anjum dat voor elkaar?

Volgens voorzitter van de Oranjevereniging Bouwina van Dellen waren er donderdag 57 wagens bekend bij de organisatie. "Maar volgens mij hebben de laatste ploegen zich gisteren nog opgegeven, dus dat aantal kan niet iets oplopen," zegt ze. In de kantine van de voetbalvereniging aan de Mounebuorren komt de organisatie bijeen. "We hebben alles onder controle. We werken met draaiboeken, zodat iedereen weet wat er moet gebeuren."

De praalwagens zijn gemaakt binnen het thema: film, musical en theater. Bestuurslid Egbert Anne Andringa is opgetogen over de bouw. "Wij zijn er als bestuur al even bij langs geweest, het ziet er weer ge-wel-dig uit. Van klein tot groot, vele onderwerpen: het is een plaatje."