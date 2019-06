Waspik huldigt zijn Elfstedentochtzwemmer Maarten van der Weijden

"Een held moet op de platte kar door het dorp. Of dat letterlijk een platte kar, een luxe auto of trekker met aanhangwagen wordt, zien we nog wel", zegt burgemeester Nol Kleijngeld van de gemeente Waalwijk bij Omroep Brabant.

Bij zijn vorige Elfstedentocht was de huldiging in Waalwijk, de hoofdplaats van de gemeente waar Van der Weijden woont. Dat was omdat er volgens de gemeente onvoldoende ruimte was voor een massale huldiging in Waspik. De gemeente denkt echter dat het deze keer wel wat zal meevallen met de drukte.

De tocht eindigt vrijdagavond bij het gemeenschapshuis in Van der Weijdens woonplaats. "Op en top Waspiks", aldus de burgemeester.