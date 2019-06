Metalfestival Dokk'em Open Air na drie jaar weer terug

Afgelopen donderdag, een dag voor de officiële start van het festival, was er al een voorproefje met de band Monsters of Rock'em. "Het was hartstikke druk. We hadden niet gedacht dat het zo druk zou zijn", vertelt Inge Heslinga van Dokk'em Open Air. "We hebben donderdag meer dan 1.200 mensen ophet terrein gehad. Het was super gezellig. We moesten ook meteen al meer mensen aan het werk zetten."

In 2016 was de laatste editie van het metalfestival. Het was toen de bedoeling dat het festival in 2018 weer zou worden georganiseerd. "We hebben het zo druk gehad privé. Het zijn allemaal vrijwilligers en dan is het best wel een grote klus om het naast gewoon werk of het gezin te doen."