Kaspersma Dokkum maakt vurenhouten grafkisten in samenwerking met DELA

Mensen die verzekerd zijn bij DELA, kunnen voortaan niet meer een grafkist uitkiezen die is gemaakt van spaanplaat. Vanaf deze zomer worden de kisten vervangen door vurenhout. Dat is minder belastend voor het milieu.

"Wij hebben gekozen voor hout, omdat wij dat veel beter vinden. Er zit minder formaldehyde in de kist", zegt directeur van de uitvaartkistenfabriek Peter Kaspersma. "Formaldehyde is een natuurlijk gas, maar in spaanplaat zit een hoge concentratie van dat gas. Wij hebben gezegd dat we daar wat anders voor willen uitvinden."