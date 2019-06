Onderzoek zou antwoord moeten geven op muizenmysterie Hommerts

De laatste dagen storten honderden muizen bij dat aquaduct naar beneden en de meesten vallen te pletter op de onderliggende weg. Met het oog op een eventueel onderzoek worden al vast dode muizen in een vriezer opgeslagen.

Er moet onderzoek komen naar het muizenmysterie bij Hommerts, stelt John Melis uit Gorredijk. Melis is ecologisch adviseur en coördinator van de Zoogdierenwerkgroep Fryslân. "Er wordt op dit moment gekeken hoe dat ingestoken moet worden, wie dat betaalt, en wie het kan uitvoeren." Normaal is de gemeente vaak verantwoordelijk voor dierenwelzijn, bijvoorbeeld als er dode egels opgehaald moeten worden. "Maar het is natuurlijk heel raar om in een buitengebied daar meteen de gemeente de rekeningen van te presenteren", zegt Melis. "Er is ook geen probleemeigenaar."

Melis heeft ook geen idee waarom de muizen neerstorten. "Het lijkt er gewoon op dat als die muizen om een of andere reden van de ene kant naar de andere kant willen en bij de rand niet stoppen, wat ze normaliter zouden moeten doen, maar gewoon doorlopen. Beneden vallen ze dan dood, raken ze gewond of lopen ze weer door. Maar daar komen ze dus fietsers, auto's en brommers tegen."