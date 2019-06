Hoe hebben Omrop-verslaggevers Maartens Elfstedentocht beleefd?

Johanna, je stond in Kimswerd met een vrouw te praten die haar verhaal in tranen vertelde. Hoe heb je dat meegemaakt?

"Ik was net met mijn cameraman Theo in Kimswerd aangekomen bij de eerste brug waar Maarten onderdoor zou zwemmen. Daarvoor waren we in Arum, dus we moesten snel. Toen ik net weer mijn oortje in had en de microfoon in mijn hand had vroeg de regisseur of ik over 40 seconden live kon. 'Eh, natuurlijk!' was mijn reactie. Ik had namelijk al vier vrouwen op de brug zien staan, die ik al kort had gezegd dat ik ze misschien voor de radio wat wilde vragen. Mijn idee was dat ik ze gewoon aan zou spreken en wel zou zien wat voor verhaal er uit zou komen: niet wetende dat er zo'n emotioneel uit zou komen.

Toen de vrouw al vol emotie zat, wist ik: bij dit verhaal moet ik blijven. Ik vond het zo bijzonders dat ze haar zo open en ook zo kwetsbaar opstelde. Dat raakte me persoonlijk ook. Ik dacht noch: 'als ik niet meer live op de radio ben, dan geef ik haar even een knuffel.' Ik wilde ook graag laten zien dat het mij als mens iets doet. Voor mij is het heel belangrijk om aan de persoon te laten zien dat ik niet alleen een verhaal breng en dat haar pijn en emotie mij raakt. Zodanig dat ik het zelf ook niet meer had en mijn tranen niet tegen kon houden: het was mooi en triest tegelijk. Ik ben heel dankbaar voor dat moment. Ik denk dat ik de vrouw uit Kimswerd volgende week ook weer even opzoek. Om haar te bedanken en te vragen wat ze van alle aandacht mee heeft gekregen."

Wat wil je het publiek met zo'n verhaal laten zien?

"Op zo'n moment wil ik aan het publiek laten zien dat je als mensen heel dicht bij elkaar komt en dat wij als verslaggever dichtbij de mensen staan. Het overweldigende aantal reacties rondom in de provincie en zelfs daarbuiten deed mij goed. Het is mooi om te zien dat veel mensen het verhaal mee hebben gekregen. Er zat zelfs een stukje in de landelijke TV-programma's 'EenVandaag' en 'M'. Volgens mij is dat voor ons als Omrop heel mooi: een verhaal gaat verder dan de provinciegrenzen, omdat het iedereen aanspreekt. Taal of gebied maakt dan niet uit."