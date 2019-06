College Waadhoeke: snel werk maken van huisvesting arbeidsmigranten

Volgens de werkgroep is het verstandig om in ieder dorp niet meer dan een procent arbeidsmigranten op te nemen. En in een straat niet meer dan tien procent. Zo moet de leefbaarheid in de dorpen en wijken gegarandeerd zijn. Arbeidsmigranten die hier langer blijven zouden in de dorpen gehuisvest kunnen worden. Mensen die maar kort blijven zouden op het terrein van hun werkgever kunnen wonen, aan de rand van dorpen en wijken.

Het college van B en W vraagt de raad om 275.000 euro beschikbaar te stellen om al deze maatregelen door te kunnen voeren. Een van de eerste dingen die moeten gebeuren, is om afspraken op papier te zetten, zegt het college. En er zou een coördinator huisvesting en integratie arbeidsmigranten moeten komen.

Komende dinsdag bespreek de gemeenteraad het onderwerp in een speciale bijeenkomst. Twee dagen later moet er een beslissing worden genomen.