Post bezorgt Elfstedenkruisje bij Maarten van der Weijden

"Het was mooi zonnig weer en er was maar weinig wind", schrijft Cees in de begeleidende brief over de Elfstedentocht van 1986. "Het was eigenlijk een makkie. Dus kijkend waar jij mee bezig bent, vind ik dat jij dit Kruisje veel meer toe komt".

Uit de brief valt op te maken dat Cees in Woudrichem woont. Hij heeft ook zijn achternaam onder de brief gezet, maar die heeft Maarten op de foto met het kruisje bedekt.

Cees is niet de enige die vindt dat Maarten een Elfstedenkruisje verdiend heeft met zijn zwemtocht langs alle elf steden. Tientallen mensen reageerden op de mededeling van de vereniging Friesche Elf Steden dat hun kruisje alleen bedoeld is voor mensen die de tocht op schaatsen volbracht hebben, en dat ze voor Maarten geen uitzondering wilden maken.

Zo meldde John Jansen uit Oosterhout zich bij Omroep Brabant (Van der Weijden woont in die provincie) met de mededeling dat hij zijn Elfstedenkruisje aan Maarten wou schenken. John reed de tocht in 1997: "Hij ligt hier nu 22 jaar, en ik geef m'n kruisje echt graag aan Maarten. Dat verdient hij, want is het echt een super prestatie", zei hij tegen Omroep Brabant.

Maarten is niet op dat aanbod ingegaan. "Als ik iets zie wat me raakt of waar ik van onder de indruk ben, kan ik me dan voorstellen dat ik mijn olympische medaille aan diegene zou geven? Dat vind ik dan gek", zo citeert Omroep Brabant hem.

Cees heeft Maarten blijkbaar geen aanbod gedaan, maar het kruisje maar gewoon opgestuurd. "Ik geef het met heel veel liefde aan je. Alsjeblieft!".