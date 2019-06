Nieuwe opleiding Friese Poort: Smart Energy, voor installatietechniek

De installatiebranche zit te springen om goed opgeleid personeel. Dan gaat het om mensen die verstand hebben van innovatieve technieken in combinatie met elektrotechniek en ICT. Er is vraag naar mensen die bijvoorbeeld weten hoe zonnepanelen en warmtepompen geïnstalleerd moeten worden. Want er worden steeds meer huizen gebouwd waar die op en in komen.

De studenten die voor de nieuwe opleiding kiezen, worden in hun derde jaar trainee bij een van de installatiebedrijven waar de Friese Poort mee samenwerkt. De kans op een vaste baan is daarna groot, zeggen beide partijen.