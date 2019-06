Crone benoemd tot ereburger Leeuwarden: "Hij heeft veel betekend"

Andries Ekhart vond als wethouder en raadslid van Leeuwarden de samenwerking met Crone niet altijd makkelijk. "Hij had wel eens iets meer kunnen delen. Een burgemeester moet het ook hebben van z'n collega's en wethouders." Toch heeft hij met name positieve woorden voor Crone: "Ik heb zelden zo'n harde werker meegemaakt. Hij heeft voor Leeuwarden een enorme betekenis gehad. Hij was een boegbeeld voor de gemeente."

Stoppen op het hoogtepunt

VVD'er Serge Hollander denkt dat Crone op het goede moment stopt. "Hij heeft alles binnengehaald wat-ie binnen wilde halen. Volgens mij was dit zijn hoogtepunt. Ik was heel blij dat hij Culturele Hoofdstad deed, maar de stroppenpot binnenhalen was nog belangrijker." Hij doelt op de miljoenencompensatie die Leeuwarden van het Rijk krijgt voor wmo en de jeugdzorg. "Zonder dat geld waren we onder curatele gesteld."

Hollander botste als fractievoorzitter van de VVD wel eens met Crone. "Hij is temperamentvol. Het mag best knetteren van hem en het heeft soms ook best geknetterd. Dat is een kant die niet iedereen van hem kent. Maar we konden elkaar na afloop altijd de hand schudden, dus we nemen afscheid met liefde en respect." Nadat Crone definitief uit Leeuwarden vertrokken is, zullen ze contact houden. "Hij had de naam dat hij veel met Den Haag belde, maar wij gaan Den Haag ook veel bellen. We hebben een aantal belangrijke nummers daar, waaronder die van hem nu." Crone zit sinds kort voor de PvdA in de Eerste Kamer.

Tijd voor iets anders

Een andere fractievoorzitter die regelmatig felle discussie met Crone had, was Otto van der Galiën van LIJST058. "Het is na twaalf jaar ook wel eens tijd dat je wat anders doet. Op een bepaald moment komt er een einde aan de regeerperiode van een burgemeester. En die functie in de Eerste Kamer kwam vrij. Als je dat wil, moet je het doen. Anders moest hij weer jaren wachten, en dan speelt leeftijd ook een rol."

"Volgens mij vond hij het spel ook wel mooi," zegt Van der Galiën. "En het hoort er ook bij. Ik zit er ook niet mee: soms gaat het fel en na afloop moet je elkaar de hand kunnen geven. Dat kon ook altijd."

De laatste 100 dagen

Gitte Brugman, journalist en fotograaf voor de Leeuwarder Courant, volgde Crone in de laatste 100 dagen van zijn ambtstermijn. Dat deed ze ook al bij zijn eerste 100 dagen. "Ik kijk in zijn agenda naar bijzondere momenten. Soms zit het in de locaties: 100-jarigen zijn leuk, een 70-jaars huwelijk ook, net als de installatie als Eerste Kamerlid in Den Haag, dat was een mooie locatie."

Maar het gaat niet alleen om de mooie plekken. "Ook op gewone plekken beleef je soms bijzondere situaties, zoals afgelopen maandag bij de finish van Maarten van der Weijden. Hij moest zo nodig weer bellen, want mensen kennen hem ook als bellende burgemeester. Toen zat hij hurkend achter een auto. Een apart gezicht." Wat er met de foto's gebeurt, weet Brugman nog niet. "Van de eerste honderd dagen is een boekje verschenen en hiervan misschien ook wel. Het gaat in ieder geval naar het Historisch Centrum Leeuwarden."