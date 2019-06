Feestelijke afsluiting van Streekweek: "Ik ga vanaf nu meer lokaal eten halen"

Om de Streekweek af te sluiten werd een speciale lunch georganiseerd in de weide bij Jorwerd. Met suikerbrood, eieren van Friese kippen en brood uit eigen molen werd geprobeerd om consumenten enthousiast te maken voor lokale producten. "We hebben met een paar van onze lokale producenten contact gehad en dat lijkt heel positief", zegt Simon Bijlsma van de organisatie. "Er is bijvoorbeeld een tuinfeest geweest in Sibrandabuorren waar 300 mensen langs kwamen. Dat was een groot succes."

Connectie tussen boer en consument

Bijlsma: "De Streekweek staat in het teken van alle inwoners van Fryslân en daarbuiten kennis te laten maken met de prachtige Friese producten. De connectie tussen de boer en de mensen die hun product eten is erg belangrijk." Dat lukte aardig, want Bijlsma kreeg veel reacties: "Er zijn veel Friezen die graag bekend worden met lokale producten."

De lunch in de weide was een groot succes, zo bleek uit de reacties van mensen. "Het eten is heerlijk, de smaak is veel sterker", vertelt een vrouw enthousiast, terwijl ze een quiche wegwerkt. "Ik denk echt dat ik vaker naar een lokaal bedrijf of boer ga, om mijn eten te halen."