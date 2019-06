Crone presenteert melkplan op afscheidsseminar: twee cent meer voor product

Op het seminar met de naam 'Friese burger voor Friese boeren' waren verschillende kopstukken uit de zuivelwereld te gast. Een van hen was Hein Schumacher, de topman van Friesland Campina. Hij ziet de plannen wel zitten. "De burgemeester raakt een fundamenteel punt: je moet de waarde terugbrengen naar degene die de waarde voor de natuur schept."

Je moet het wel goed uitleggen aan de consument, zegt Schumacher: "Je draagt bij aan het Friese landschap, aan de biodiversiteit, aan de vogelbescherming. Dat zijn thema's waar de consument best bereid is om een bijdrage te doen. Dus op zichzelf zijn we niet tegen."