Fuort út Ferwert: "Ik was hier nooit uit mezelf weggegaan"

Andrea Raap werkt al 13 jaar op de school in Ferwert. Na haar LIO-stage mocht zij er blijven en ze heeft zich altijd met veel plezier ingezet voor de school. "Ik heb bijna alle kinderen in de klas gehad en ken ze all 127. Ik was hier nooit uit mezelf weggegaan, want ik vind het hier geweldig. Dat kleinschalige is juist de grootste kracht van de school, want wij hebben aandacht voor iedereen."