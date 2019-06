Gemeente Achtkarspelen wil in gesprek met gaswinningsbedrijf Vermilion

In de brief schrijft het college van B en W: "Een gesprek over de manier waarop u een bijdrage kunt leveren aan de samenleving van Achtkarspelen lijkt ons een goede manier om de 'valse start' achter ons te laten en te komen tot een goede verstandhouding tussen de gemeente Achtkarspelen en Vermilion."

Volgens de gemeente heeft Vermilion vorig jaar tijdens een rondleiding aan de gemeenteraadsleden gezegd dat er rond Kootstertille geen sprake zal zijn van het zogeheten 'fracking'. Later werd dat in een officiële brief van het bedrijf genuanceerd. Vermilion zei toen dat ze wat betreft fracking alleen verantwoording hoeven af te leggen aan het Rijk.

Geen excuus

Fracking is een methode van hydraulisch kraken met chemicaliën, om uit de diepere grondlagen gas kunnen te halen. Deze methode ligt volgens de gemeente Achtkarspelen gevoelig bij veel raadsleden. Daarom is er een officiële brief aan de directie van Vermilion gestuurd.

Verder zeggen burgemeester en wethouders dat ze "deze gang van zaken betreuren omdat de gemeenteraad daardoor niet over de juiste informatie beschikte toen zij een besluit moest nemen over de huurovereenkomst met Vermilion. Het bevreemdt ons dat uit uw brief waarin wij geen enkele vorm van excuus terugvinden voor de onjuist verstrekte informatie een soort verwijt spreekt omdat de gemeente naar uw mening deze vraag over fracking niet had mogen stellen."

Vervelende verrassing

In april 2018 nam Vermilion de gaswinningslocatie bij Kootstertille over van de NAM. Dat gebeurde volgens de gemeente, die eigenaar van de grond is, zonder toestemming. De gemeente schrijft dan ook niet blij te zijn met de gang van zaken. "De vestiging van Vermilion in Kootstertille in april vorig jaar vond plaats zonder de benodigde toestemming van de gemeente Achtkarspelen en daar komt deze onaangename verrassing met betrekking tot fracking nog bij. De komst van Vermilion heeft al met al voor de nodige beroering binnen de gemeente gezorgd."