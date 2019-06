Man veroorzaakt ongeluk met 210 kilometer per uur: boete van 1450 euro

De verdachte zei dat hij ruzie had gehad met zijn vriendin en toen in z'n auto was gestapt om naar een vriend te gaan. De boordcomputer van z'n auto klokte 210.

De zaak speelde in 2017. Het CBR nam toen het rijbewijs van de man in, omdat hij beginnend bestuurder was. Hij is het anderhalf jaar kwijt geweest. Voor het gevaarlijke rijgedrag en het rijden met drank op kreeg de man een boete van 1450 euro.