Landelijke primeur bij Workum: grijskopkievit gezien

Voor het eerst ooit is donderdag in Fryslân een grijskopkievit officieel gesignaleerd. De natuurlijke habitat van de vogel is in Japan, China en Siberië. In Nederland was de kievit nog nooit gezien, totdat Libbe Zijlstra uit Koudum hem donderdag in het voormalige Workumermeer zag, noordelijk van Workum.