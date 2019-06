Mantgum, Bitgum en Baard ook door naar de eerste omloop IFK Jeu de Pelote

Het IFK 2019

Jeu de Pelote is in variant van het kaatsen die verschilt met het traditionele Friese spel: zo bestaan de parturen uit vijf spelers en is het veld een stuk smaller.

Op het Iepen Frysk Kampioenskip 2019 doen 28 teams mee. 24 daarvan spelen op maandag 24 juni tot en met donderdag 27 juni in de voorronden.

Vrijdag 28 juni begint dan de eerste omloop met de twaalf winnaars van de voorronden en de vier beste teams van vorig jaar. De tweede omloop is op 2 en 3 juli, een dag later zijn de halve finales. De finale is op vrijdag 5 juli.

Alle wedstrijden zijn op het dorpsplein in Easterlittens.