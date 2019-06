Nalatenschap van Culturele Hoofdstad komt niet van de grond

Janneke de Haan, regisseur van LandschapsSymfonie, denkt dat het stuk gewoon zal doorgaan. "Maar ik moet zeggen dat het wel meer werk kost om dat voort te zetten. Het is keihard werken om aandacht en geld te krijgen voor dit soort projecten. Terwijl het Culturele Hoofdstadjaar heeft laten zien dat het heel belangrijk is en dat er prachtige dingen kunnen ontstaan."

Budget

Volgens De Haan is het lastiger, omdat er gewoon minder geld is. "Er moet voor dit soort projecten een budget komen om die toch te kunnen laten ontstaan. Als het allemaal zo worstelen is, ben ik bang dat het straks niet wordt voortgezet. Dan vallen we eigenlijk terug op hoe het was voor het Culturele Hoodstadjaar.

Er wordt gezegd dat nu juist het 'momentum' is om door te pakken, omdat het anders te laat is. Wendy Kennedy: "Ik zie ook dat veel jonge creatievelingen terug zijn gekomen naar Fryslân of hier blijven hangen. Maar ik denk wel dat er gauw iets moet gebeuren, omdat er anders een risico is dat al deze mensen toch weer wegtrekken."