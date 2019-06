Dagbesteding en Staatsbosbeheer bereiken overeenkomst over kiosk Spoekeplas

Dagbesteding Spokedam verzorgde eerder het opruimen en het schoonmaken van de toiletten. De overeenkomst werd echter opgezegd, omdat Staatsbosbeheer niet een meerjarig contract wilde aangaan. De inwoners en de ondernemers van Noordwolde zagen nu graag dat de kiosk weer zou worden geopend voor publiek.

De kiosk zal opengaan op zonnige dagen. De medewerkers van de dagbesteding zullen dan broodjes, ijs en drinken verkopen. Ook houden ze de omgeving van de Spoekeplas netjes en maken ze te wc's schoon.

Staatsbosbeheer afhoudend

De overeenkomst werd afgelopen woensdag aangegaan en geldt een jaar. De dagbesteding had liever gezien dat deze overeenkomst er eerder was gekomen, maar Staatsbosbeheer hield de boot af. Die hoopte lange tijd dat de kiosk onder andere voorwaarden kon worden verkocht.

Daarom is er nu tijd tekort voor bijvoorbeeld het inrichten van de keuken. Dat betekent dat er geen snacks zullen worden verkocht, maar wel fris en snoep.

Samenwerking

De gemeente draagt ook financieel bij. Wethouder Theun Hoen is blij met het resultaat. "Er zijn meerdere gesprekken gevoerd en we zijn samen tot een mooie oplossing gekomen. Onze inwoners en toeristen kunnen deze zomer weer prettig genieten aan de Spoekeplas."

Hoen wil ook graag dat er weer speeltoestellen komen, nu de afgekeurde toestellen op het eilandje zijn opgeruimd door Staatsbosbeheer. Of die wens werkelijkheid zal worden, is afwachten. Komend najaar wordt de balans opgemaakt en wordt duidelijk of de samenwerking in 2020 een vervolg krijgt.