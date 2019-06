Jouster toren bleek al lang in slechte staat: "Er hadden doden kunnen vallen"

Volgens aannemer Hugo Landman was het levensgevaarlijk en hadden er doden kunnen vallen. "De hoofdconstructie is zondag aangetast door de bonte knaagkever, dat het niet verantwoord is dat die nog op de toren staat. Je kunt ook wachten totdat de spits eraf waait en dan heb je veel meer ellende. Het hele gewicht is vijf ton. Je zult het maar op je hoofd krijgen. Dan is het einde verhaal." Volgens Landman is het een verstandig besluit geweest om de spits eraf te halen, maar had het veel eerder gemoeten.

Gemeente: het was niet levensgevaarlijk

Verantwoordelijk wethouder Roel de Jong vindt dat Landman overdrijft. "We hebben geconstateerd dat het zo niet verder kon, maar de term levensgevaarlijk gaat ons veel te ver." Hij is het er wel mee eens dat er iets moest gebeuren. "We wilden ook niet dat het gevaarlijker zou worden. Dus het is goed dat de stichting heeft ingegrepen en de bovenkant eraf heeft gehaald. Maar zoals het verhaal nu wordt verteld, overdrijft de werkelijke toestand."

"Gemeente had het niet in de gaten"

Jelle Belksma, voorzitter van Stichting Behoud Rijksmonumenten in De Fryske Marren is ervan overtuigd dat de gemeente niet wist hoe gevaarlijk het was. "Die hadden het net als ons niet in de gaten." De monumentenwacht van Leeuwarden doet periodieke inspecties en had een rapport gemaakt. "Er stond in dat ze de bovenste lagen niet konden inspecteren, waarschijnlijk vanwege veiligheidsredenen. Dat hadden ze allen van afstand gedaan." Dus niet alles is goed geïnspecteerd. "We hadden allemaal de overtuiging dat het meeviel, dat de toren er wel goed uitzag.."

Nieuwe toren kost 285.000 euro

Nu blijkt dat de toren niet te restaureren is. Er moet een nieuwe toren worden gemaakt en dat kost 285.000 euro. "De gemeenteraad moet een besluit nemen over een bijdrage", zegt Belksma. "Maar dat gaat over 200.000 euro en dat is niet genoeg."