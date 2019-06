Achtkarspelen tilt fietsroutes in de gemeente naar hoger niveau

In 2013 ontwikkelde Achtkarspelen drie nieuwe fietsroutes. De routes, van zo'n 30 kilometer, gaan bij rijksmonumenten, kunstwerken en ander cultureel erfgoed in de Noardlike Fryske Wâlden langs. Al die fietsroutes in de gemeente zijn gebundeld in een fietsboekje.

App

Sinds vorig jaar is het ook mogelijk om de drie afstanden via de app izi.travel te fietsen. Met behulp van de app krijg je op verschillende punten in de routes informatie over die plek. Zo krijg je oude foto's te zien, hoor je Friese gedichten en volksverhalen en kom je alles te weten over het landschap.