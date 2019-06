Wergeaster dorpsenquête maakt veel los

"Wij hebben veel mensen gevonden die de enquête deur aan deur wilden brengen bij mensen. Dus aanbellen en echt geven", zegt Rinie Boermans uit de werkgroep Perspektyf Wergea. Daarom hebben er volgens haar zo veel mensen op gereageerd.

De enquête was voor de groep een manier om te kijken waar het dorp behoefte aan heeft. Er wordt bijvoorbeeld nagedacht om als dorp een flat over te nemen om zo een huisvesting voor starters, ouderen en mensen in scheiding te creëren. Maar of die behoefte er ook echt is, moet blijken uit de enquête.

Openbaar vervoer en seniorengymnastiek

De resultaten worden pas in november verwacht, maar er zijn al een paar zaken duidelijk. Volgens de Wergeasters die hebben gereageerd op de enquête moet er beter openbaar vervoer en seniorengymnastiek onder begeleiding komen. Daarnaast hebben 129 mensen zich aangemeld omdat ze een talent hebben en wel iets voor het dorp willen betekenen.