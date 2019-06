Nieuw toetsingskader hotels Harlingen: "We trekken een grens en dat lijkt ons redelijk"

Die verklaring doet het lijken alsof dat evenwicht er niet meer is. Dat bevestigt verantwoordelijk wethouder Hein Kuiken. "De laatste maanden is er echt een toename van het aantal aanvragen voor dit soort voorzieningen. Wat wij elke keer doen, is individueel kijken of zoiets past in de stad. Maar waar we eigenlijk niet naar kijken, is wat dat doet met het woon- en leefklimaat van onze stad." Daar wil de gemeente meer onderzoek naar doen.

Steeds meer gewone huizen worden gebruikt voor de recreatie. "Dat doet natuurlijk wel iets met het karakter van je stad. Daarom willen we er meer verdieping in aanbrengen, voordat we nieuwe aanvragen behandelen", vertelt Kuiken.