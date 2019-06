Junior Wietse Nauta troeft alle topklassers af in Buitenpost

Nauta pakte daarmee zijn negende overwinning in negen wedstrijden. Vorig jaar pakte hij als eerstejaars junior op het FK in Winsum verrassend de Friese titel. Jos Bethlehem werd in Buitenpost tweede bij de junioren (17.18 meter) en Abe-Luuk Stedehouder eindigde als derde (16.80 meter).

Topklasse

Het oude record van Nauta stond op 19.03 meter, maar zelfs zo ver kwamen de topklassers niet in Buitenpost. Zij ljepten de zwakste afstanden van het seizoen tot nu toe. Klassementsleider Ysbrand Galama won met een sprong van 18.87, gevolgd door Freark Kramer op de tweede plek met 18.83 meter en Nard Brandsma als derde met 17.90 meter.