SC Heerenveen wint met 8-0 van regioteam Oudega in eerste oefenwedstrijd

Het duurde maar tien minuten voordat Ben Rienstra de 1-0 binnenkopte, na een schot van Jans Odgaard, Weer ruim tien minuten later stond het al 3-0 door doelpunten van Arjen van der Heide en opnieuw Ben Rienstra. Het was niet de laatste keer voor Rienstra, want hij maakte ook de volgende goal. Van der Heide ging voor een tweede doelpunt en maakte de 5-0.

Na goed 33 minuten maakte Jens Odgaard zelf ook een goal, na een voorzet van Hicham Faik. En voor de rest lukte het Odgaard zelfs om de 7-0 te maken.

Tweede helft moeizamer

In de pauze tussen beide helften heeft trainer Johnny Jansen de opstelling veranderd. In de tweede helft duurde het langer voordat er een doelpunt viel. Michel Vlap was wel een paar keer dicht bij een raak schot. Ook een schot van Jizz Hornkamp was bijna raak, maar vloog net over het doel. Pas tien minuten voor het einde van de wedstrijd werd er nog een goal gemaakt, nu door Emil Frederiksen.

Daarmee eindigde de wedstrijd met 8-0 voor SC Heerenveen.