Prinses Margriet wederom bij zeilkamp voor kinderen met kanker in De Veenhoop

Aan de zeilweek op De Veenhoop doen 40 kinderen mee, onder begeleiding van 30 vrijwilligers. Er is een eigen medisch team. Daardoor kunnen ook kinderen die meer verzorging of begeleiding nodig hebben meedoen. Het thema was dit jaar: 'It's a kind of magic!'

De stichting organiseert sinds 1986 vakanties en activiteiten voor kinderen met kanker. Elk jaar is er een uitstapje voor honderden patiënten en hun familie en vijf vakantiekampen van een week. In 2018 was prinses Margriet ook al op De Veenhoop.