UPDATE: Kapotte brug bij Kornwerderzand, verkeer Afsluitdijk nu over één weghelft

De draaibrug bij Kornwerderzand wil niet helemaal dicht. Rijkswaterstaat probeert het probleem te verhelpen.

Omrijden via A6?

Verkeer dat omrijden wil via de polder komt ook niet ver, want de A6 is tussen Emmeloord en Lemmer afgesloten. Bij Bant is eerder op de dag een vrachtwagen met acrylzuur, een gevaarlijke bijtende stof, gekanteld. Vanwege bergingswerkzaamheden en het overhevelen van het acrylzuur in een andere vrachtwagen, blijft het gedeelte snelweg waarschijnlijk nog tot 01.00 uur dicht, meldt de brandweer.